Воробьев сообщил о запуске в Подмосковье инновационного проекта «50 доступных ФОКов»

В Московской области запущен проект «50 доступных ФОКов». О том, что он подразумевает под собой, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Его рассказ привел телеканал 360.

Воробьев публично анонсировал запуск инновационного проекта, с помощью которого будет вестись управление физкультурно-оздоровительными комплексами. В ходе этой программы для управления ФОКами будет подключен искусственный интеллект, который будет оценивать их загрузку, контролируя посещение любителями спорта. Все это будет делаться для большей доступности массового спорта для жителей региона.

«Вы знаете, что один из национальных приоритетов — доступность, массовость спорта. Мы весьма заметные мероприятия проводим в этом направлении», — указал он.

Губернатор Московской области добавил, что строительство различных спортивных объектов будет продолжено. Список новых объектов, которые должны быть возведены, включает в себя центральные стадионы, физкультурно-оздоровительные комплексы, подогреваемые поля, ледовые арены, бассейны и многое другое.

Ранее Воробьев сообщил, что Подмосковью удалось привлечь в 2024 году инвестиции общим объемом в 1,7 трлн руб. Он назвал это неплохим результатом, но подчеркнул, что при этом правительству есть куда стремиться.