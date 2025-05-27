Воронежский «Факел» за один день покинули восемь футболистов

Воронежский «Факел» за один день расстался с восемью игроками.

В клубе попрощались с капитаном команды Ираклием Квеквескири и голкипером Александром Беленовым, у которых закончился срок контракта. Также в статусе свободного агента клуб покидает нидерландский полузащитник Дилан Мертенс.

Подошла к концу карьера в «Факеле» и у защитника Сергея Брызгалова, игравшего за воронежский клуб с 2019 года.

В свои клубы вернутся футболисты, выступавшие за «Факел» на правах аренды: Александр Ломовицкий («Рубин»), Алексей Каштанов («Урал»), Михаил Щетинин («Локомотив») и Игорь Калинин («Ростов»).

«Факел» по итогам сезона РПЛ занял последнее место, набрав лишь 18 очков в 30 играх. В следующем сезоне воронежцы будут выступать в Первой лиге.

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