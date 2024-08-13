Воронежский футбольный клуб «Факел» назначил главным тренером Дмитрия Пятибратова

Состоялось назначение Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера футбольного клуба «Факел», который располагается в Воронеже. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на клубный сайт.

Пятибратов, который стал новым главным тренером воронежской команды, уже имеет опыт работы с данным клубом, а также опыт руководства им. Он почти два года работал в нем ассистентом тренера, а затем на протяжении восьми месяцев возглавлял «Факел». С апреля прошлого года по настоящий момент тренер занимался командой «Чайка» из села Песчанокопское Ростовской области. Всего за один сезон Пятибратов сумел вывести ее в Первую футбольную лигу.

На посту главного тренера 48-летний Дмитрий Пятибратов сменил Игоря Черевченко, который разорвал контракт с «Факелом» по взаимному согласию. Перед уходом тот выразил надежду, что игроки команды все-таки сумеют добиться поставленных перед ними целей.