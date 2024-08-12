Воронежский «Факел» разорвал контракт с главным тренером Игорем Черевченко

Воронежский футбольный клуб «Факел» разорвал контракт с главным тренером Игорем Черевченко по обоюдному согласию. О данном факте сообщается на официальном сайте команды.

После завершения четвертого тура чемпионата России «Факел» имеет одно очко и располагается на 16-м месте в таблице. В опубликованном обращении Черевченко выражает надежду, что уже бывшие подопечные сумеют добиться поставленных руководством целей, а также высказывает слова благодарности людям, которые оказали ему доверие.

Игорю Черевченко 49 лет, а во глава «Факела» он встал в апреле 2024 года. Самого большого успех на тренерском поприще добился в московском «Локомотиве» в сезоне 2014/15, когда команда сумела завоевать Кубок России.

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