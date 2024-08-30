Восемь россиян смогли пробиться в третий круг теннисного турнира US Open

Восемь спортсменов из России продолжают борьбу за кубок Большого шлема US Open. Они сумели одержать победу во втором круге. Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

Среди мужчин сумели попасть в следующий круг всего двое — Даниил Медведев и Андрей Рублев. Роман Сафиуллин выбыл, проиграв более сильному сопернику. Женщин в третий круг попало больше, сразу шесть человек. Правда, и выбыло из турнира уже трое: Дарья Касаткина, Мирра Андреева и Эрика Андреева.

Теперь Анастасии Павлюченковой предстоит встреча с полячкой Швентек, а Анне Калинской грозит борьба с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей. Людмила Самсонова сойдется в схватке с американкой Крюгер. Диана Шнайдер будет противостоять теннисистке Эррани из Италии. Екатерина Александрова поборется с Ариной Соболенко из Белоруссии, а Анастасия Потапова (38) — с Каролиной Муховой из Чехии.

До этого сообщалось, что Эрике Андреевой удалось выбить из турнира US Open вторую по мастерству теннисистку Китая Юань Юэ. После этого ей пришлось сойтись в поединке с Чжэн Циньвэнь, первой ракеткой КНР.