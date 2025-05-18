Рубио заявил о вероятности введения новых антироссийских санкций

Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью CBS, что донес до РФ информации о возможном введении новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта сенатора Линдси Грэма* в конгрессе США.

В субботу, 17 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Рубио пообщались по телефону. Политики обсудили международную проблематику.

Рубио заявил, что Россию уже почти два месяца неоднократно предупреждали о введении санкций в случае отсутствия прогресса в урегулировании украинского конфликта.

На данный момент законопроект поддержали 77 сторонников в сенате, а если их число перевалит за 80, и документ получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, то администрация не сможет сделать так, чтобы он не был принят, пояснил Рубио.

Трамп допустил, что подпишет данный законопроект, если он будет принят.

Ранее Рубио опроверг планы США отменить санкции с «Северного потока — 2».

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга