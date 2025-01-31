Возлюбленный Ани Лорак публично признался ей в своих чувствах

В последние дни внимание поклонников певицы Ани Лорак вновь привлекли ее отношения с женихом из Испании Исааком Виджраку. Молодой человек поделился трогательным признанием в любви, опубликовав нежный снимок с Каролиной (настоящее имя певицы) на своей странице в соцсетях, передает журнал The Voice.

Исаак выразил благодарность артистке за тепло и счастье, которые она приносит в его жизнь. Он отметил, что считает себя по-настоящему счастливым с ней и ощущает гармонию, которую искал длительное время.

«Многие проводят свою жизнь, прячась за карьерой, дружбой или чем-то мимолетным и отвлекающим внимание, шепча себе: мне и одному хорошо. Но в глубине души это просто способ сказать себе, что страшно. Боюсь любить слишком сильно. Боюсь быть недостаточно любимым. Бояться быть увиденным, полностью, и всё равно остаться позади», — отметил Исаак.

В своем посте Исаак также затронул важную тему доверия в отношениях, подчеркнув, что истинная нежность требует полной открытости и смелости.

27 сентября, в День рождения Каролины, мужчина сделал ей предложение. Этот шаг стал знаковым для их отношений и подтвердил серьезные намерения Исаака.

Ани Лорак не осталась в стороне от чувств своего возлюбленного и подтвердила свою любовь к Исааку. Поклонники пары восхитились их открытостью и искренними чувствами, выражая надежду на будущее их отношений.

Несмотря на бурное романтическое прошлое, связанное с Юрием Фалесой и Муратом Налчаджиоглу, от которого она родила дочь Софию, Ани Лорак, похоже, обрела счастье и гармонию в новой жизни с Исааком.

Ранее сообщалось, что будущий муж телеведущей Ксении Бородиной Николай Сердюков пообещал купить ей новое украшение после потери бриллианта.