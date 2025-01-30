Жених Бородиной поддержал будущую супругу после пропажи бриллиантовой подвески

41-летняя телеведущая Ксения Бородина столкнулась с неприятной ситуацией — она потеряла любимую бриллиантовую подвеску. Ее партнер в этой сложной ситуации выразил поддержку и пообещал купить более дорогой аксессуар. Этим она поделилась в соцсети.

Ведущей программы «Последний герой» не повезло: накануне свадьбы она лишилась ценного украшения. Это произошло после фотосессии, организованной подругой Ксении.

Во время съемки ей было предложено снять все украшения и сложить их в салфетку. Отправляясь домой, телезвезда забрала свои аксессуары, но по возвращении заметила пропажу любимой цепочки с бриллиантом. Бородина вместе с помощницей тщательно обыскала студию и свой дом, но не нашла потерянное.

Расстроенная бывшая супруга бизнесмена Курбана Омарова призналась, что подготовка к свадьбе уже не приносит ей радости, как прежде.

Будущий супруг Ксении Николай Сердюков оказал ей поддержку. Она поделилась в переписке с ним своими переживаниями, и он пообещал подарить новое украшение.

Ранее Бородина предупредила будущего мужа о том, что с ней «будет нелегко».