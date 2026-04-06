Артем Чекалин признался, что плачет, когда слышит вопросы о Лерчек от детей

Артем Чекалин признался, что плачет, когда слышит от дочери вопросы о бывшей жене Лерчек, сообщает Teleprogramma.org.

У Валерии Чекалиной весной диагностировали рак желудка четвертой степени с метастазами. Болезнь обнаружили сразу после родов — в феврале блогер родила сына от аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини.

«Честно сказать, бывает, что плачут, переживают. Перед сном особенно дочка говорит: "Папа, а что, мама умирает?" — и так далее. Честно сказать, когда она в первый раз мне такое сказала, я сам чуть всплакнул», — сказал Чекалин.

По его словам, детям тяжело из-за того, что мать постоянно в больнице. Валерия нуждается в постоянном медицинском наблюдении.

Сейчас главной опорой Лерчек является Сквиччиарини. В своем блоге он регулярно выкладывает фотографии и видео с матерью сына. Состояние Чекалиной вызывает сочувствие даже у тех, кто раньше критиковал ее. Телеведущий Отар Кушанашвили, например, призвал «помиловать Лерчек, если у нее действительно рак».

Ранее звездный юрист Катя Гордон рассказала, почему Лерчек не уехала на лечение в Израиль.