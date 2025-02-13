У актера Олега Меньшикова обнаружили онкологию
Mash: народному артисту РФ Меньшикову диагностировали онкологию
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Народному артисту РФ Олегу Меньшикову диагностировали онкологическое заболевание, сообщил телеграм-канал Mash. В данный момент народный артист России находится на специализированном курсе лечения.
Накануне внимание на его состояние обратили представители светской хроники, отмечая, что актер сильно похудел и лишился волос. Совсем недавно Олег Евгеньевич появился на одной из вечеринок в кепке и свободной одежде, которая помогала скрыть его сильную худобу.
Ранее сообщалось, что средний возраст больных раком в России составляет 65 лет.