У актера Олега Меньшикова обнаружили онкологию

Накануне внимание на его состояние обратили представители светской хроники, отмечая, что актер сильно похудел и лишился волос. Совсем недавно Олег Евгеньевич появился на одной из вечеринок в кепке и свободной одежде, которая помогала скрыть его сильную худобу.

Ранее сообщалось, что средний возраст больных раком в России составляет 65 лет.