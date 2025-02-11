Средний возраст больных раком в России составляет 65 лет

В России не наблюдается «омоложения» онкологических заболеваний, заявил РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

В настоящее время средний возраст пациентов, у которых был диагностирован рак, составляет 65 лет. Таким образом, онкологические заболевания чаще выявляют у представителей старшего поколения.

«Что касается вопроса «омоложения» онкологических заболеваний, то, несмотря на отдельные случаи, мы не видим значительного увеличения заболеваемости среди молодого населения», — сказал Каприн.

Ранее сообщалось о том, что актриса Марина Дюжева смогла побороть рак горла в 69 лет.