Врачи предупредили Виторгана о риске тромбоэмболии, сердечного приступа и инсульта

Врачи предупредили Эммануила Виторгана о повышенном риске развития тромбоэмболии, сердечного приступа и инсульта. Ему настоятельно рекомендовано исключить из рациона жирные продукты, алкогольные напитки и отказаться от курения, сообщил телеграм-канал Mash.

Согласно данным Mash, обследование выявило изменения в печени, поджелудочной железе и селезенке актера. В связи с этим 85-летнему Виторгану посоветовали придерживаться строгой диеты, исключающей жирную пищу, спиртное и табак, чтобы облегчить работу печени и поджелудочной железы.

Несоблюдение рекомендаций может привести к инфаркту миокарда, инсульту и тромбоэмболии легочной артерии, представляющей смертельную опасность. Виторгану назначена пожизненная медикаментозная терапия препаратами, разжижающими кровь и предотвращающими образование тромбов.

Ранее сообщалось, что режиссер фильма «Завтра была война» Юрий Кара перенес инфаркт.