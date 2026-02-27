Вратарь «Балтики» Бориско рассказал, как его задержали по подозрению в краже

Голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско в разговоре со Sport24 вспомнил о том, как стал подозреваемым в деле о краже.

Инцидент произошел еще в 2019 году, когда футболист только перебрался в калининградский клуб. Зарплата у вратаря тогда была небольшой, автомобиль он не мог себе позволить, поэтому передвигался на велосипеде.

Однажды в свободный вечер Бориско решил съездить на места. Разведал места, подготовил снасти и на велосипеде отправился в путь.

«Ехал по тротуару. Параллельно мне — Росгвардия. Включает мигалки. Тут я впервые испугался: что я сделал-то, где нарушил? Подъезжаем к переходу, встаю на светофоре. Росгвардия заезжает на тротуар впереди меня. Оказалось, искали украденный велосипед — и мой якобы был похож. Повезли в отделение на опознание», — рассказал Бориско.

В отделении все быстро выяснилось — пострадавший в велосипеде футболиста свой не опознал.

Максим Бориско стал одним из героев первой части РПЛ вместе со всей «Балтикой». В 18 матчах чемпионата голкипер пропустил только семь мячей, а 12 матчей завершил на ноль. Оба показателя — лучшие в лиге.

