Вратарь «Динамо» рассказал об улучшении атмосферы в команде после ухода Карпина

В середине ноября тренер решил покинуть «Динамо» и сосредоточиться на работе в сборной России. Его место занял Ролан Гусев.

По словам Лещука, после ухода Карпина стало легче морально, спало напряжение. В частности, он отметил, что при новом тренерском штабе перестали так жестко следить за диетой футболистов.

«При Карпине за весом следили слишком жестко. Мне сказали, что я должен скинуть 5 кг, то есть весить 87 кг. Но я в 18 лет весил 88 кг. Я еле дошел до 88,2 кг, это было очень тяжело, настоящее мучение. Можно сказать, что практически не ел. Один салат и курицу. После ужина выходил на прогулку и наматывал шаги, чтобы уложиться хоть как-то в вес. Но опять же есть ребята, у которых хорошие метаболизм. Иногда смотрел в соседнюю тарелку и думал «я тоже хочу есть», — рассказал Лещук.

29-летний Игорь Лещук всю карьеру проводит в московском «Динамо», воспитанником которого является. В нынешнем сезоне он сыграл семь матчей в чемпионате и Кубке России, пропустил 11 мячей и дважды оставил свои ворота «сухими».

