Защитник «Зенита» близок к переходу в команду Деяна Станковича

«Зенит» и «Црвена Звезда» близки к согласованию перехода в сербский клуб центрального защитника Страхини Эраковича, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, стороны согласовывают последние детали предстоящей сделки. Эракович вернется в родной клуб на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.

В 2023 года «Зенит» купил защитника у «Црвены Звезды» за €8 млн. Футболист недоволен своим положением в команде Сергея Семака, при котором он не всегда получает место в стартовом составе. После покупки «Зенитом» Игоря Дивеева игровое время защитника сборной Сербии может еще более сократиться.

Возглавивший «Црвену Звезду» экс-тренер «Спартака» Деян Станкович, в свою очередь, видит в Эраковиче одного из лидеров команды.

В нынешнем сезоне Эракович принял участие в 12 матчах в РПЛ и в семи играх в Кубке России, отметившись одной результативной передачей. В активе 25-летнего футболиста 18 матчей за национальную сборную Сербии.

