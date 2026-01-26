Защитник «Зенита» близок к переходу в команду Деяна Станковича
«Чемпионат»: защитник «Зенита» Эракович близок к переходу в «Црвену Звезду»
Фото: [ФК «Зенит»]
«Зенит» и «Црвена Звезда» близки к согласованию перехода в сербский клуб центрального защитника Страхини Эраковича, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.
По его данным, стороны согласовывают последние детали предстоящей сделки. Эракович вернется в родной клуб на правах аренды до конца сезона с правом выкупа.
В 2023 года «Зенит» купил защитника у «Црвены Звезды» за €8 млн. Футболист недоволен своим положением в команде Сергея Семака, при котором он не всегда получает место в стартовом составе. После покупки «Зенитом» Игоря Дивеева игровое время защитника сборной Сербии может еще более сократиться.
Возглавивший «Црвену Звезду» экс-тренер «Спартака» Деян Станкович, в свою очередь, видит в Эраковиче одного из лидеров команды.
В нынешнем сезоне Эракович принял участие в 12 матчах в РПЛ и в семи играх в Кубке России, отметившись одной результативной передачей. В активе 25-летнего футболиста 18 матчей за национальную сборную Сербии.
Ранее Александр Мостовой назвал странным трансфер Ильи Самошникова из «Локомотива» в «Спартак».