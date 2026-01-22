Вратарь «Динамо» захотел обсудить с игроком «Атланты» Миранчуком «загнивание США»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук в разговоре с «Матч ТВ» заявил , что хотел бы обсудить с полузащитником «Атланты» Алексеем Миранчуком жизнь в США.

Еще в 2023 году после поездки в США Лещук раскритиковал жизнь в Америке, рассказав, в частности, о проблемах с едой: в России в ресторанах гораздо дешевле и вкуснее. Кроме того, футболист назвал дикостью цены на медицинские услуги, когда за них нужно платить, даже имея страховку.

Алексей Миранчук в рамках программы «Коммент.Шоу» не согласился с мнением Лещука и сказал, что «Америка не загнивает». За «Динамо» выступает брат-близнец Алексея Миранчука Антон.

«Мы ни лично, ни через Антона не обсуждали эту тему. Вообще интересно будет с ним обсудить, что он имел в виду. Но пока я останусь при своем мнении», — сказал Лещук.

Футболист признался, что после той поездки в США больше не бывал: виза закончилась, а новую оформить сложно. Игорь Лещук выступает за основную команду «Динамо» с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел семь матчей в чемпионате и Кубке России, пропустив 11 мячей и дважды сыграв на ноль.

