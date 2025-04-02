Вратарь клуба «Манчестер Сити» признался, что уже восемь лет выходит на игры в одних и тех же трусах

Голкипер клуба «Манчестер Сити» Эдерсон рассказал о своих суевериях в эфире ВВС Шэю Гивену, бывшему вратарю сборной Ирландии.

Бразилец отметил, что у него есть только одно суеверие: на каждую игру он надевает одни и те же трусы. Гивен удивился: неужели в одних трусах весь сезон?

«Нет, одни и те же трусы восемь лет», — серьезно ответил Эдерсон.

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. За это время он провел 362 матча только в официальных матчах за клуб. Контракт 31-летнего голкипера с английским клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее Спортивный арбитражный суд обязал Матиаса Нормана и его нынешний клуб «Аль-Раед» выплатить компенсацию «Ростову» за разрыв контракта.