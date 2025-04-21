Вратарь «Нью-Джерси» хотел ударить клюшкой Свечникова, но вырубил своего партнера

В первом матче серии плей-офф между «Каролиной» и «Нью-Джерси» голкипер «Дэвилз» Якоб Маркстрем решил отогнать со своего пятачка нападающего «Харрикейнз» Андрея Свечникова при помощи клюшки.

Две попытки голкипера оказались неудачными, а первая едва не закончилась печально. Маркстрем размахнулся клюшкой, но попал не по Свечникову, а по своему партнеру Коди Глассу. Нападающий получил рубящий удар в область паха и упал на лед.

Неугомонный шведский голкипер замахнулся еще раз, но российский форвард благоразумно сделал шаг вперед, и клюшка Маркстрема разрезала воздух.

Это были не все неудачи «Нью-Джерси» в этой встрече. «Каролина» одержала убедительную победу со счетом 4:1.

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