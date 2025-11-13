Вратарь сборной Перу назвал лучшего игрока в составе сборной России

Голкипер сборной Перу Педро Гальесе рассказал Metaratings.ru, кто из российских футболистов больше всех впечатлил его в товарищеском матче национальных сборных.

В среду, 12 ноября в Санкт-Петербурге, сборная России сыграла вничью с командой Перу — 1:1. Полузащитник сборной России Александр Головин открыл счет в первом тайме после ошибки Гальесе. Во второй половине голкипер перуанцев исправился и дважды спас свою команду. В концовке матча Алекс Валера дальним ударом сравнял счет.

«Мне очень понравился капитан сборной России. Головин. Он очень старался, был хорош в атаке. Он был лучшим в составе России», — сказал Гальесе.

Свой заключительный матч в календарном году сборная России проведет 15 ноября в Сочи против команды Чили.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин посетовал на слабую реализацию командой стандартных положений.