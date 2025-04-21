Вратарь «Спартака» установил уникальное клубное достижение

Впервые в истории «Спартака» в матчах чемпионата России ворота защищал голкипер, отец которого также был вратарем красно-белых, отметила клубная пресс-служба.

В матче с «Акроном» за «Спартак» дебютировал Илья Помазун. Его отец Александр выступал за столичный клуб в 1993–1994 годах.

28-летний Илья Помазун является воспитанником ЦСКА. Голкипер не мог получить твердого места в основе армейцев — это место забронировал за собой Игорь Акинфеев. Поэтому Помазун несколько раз отправлялся в аренду в «Урал». Зимой «Спартак» выкупил вратаря у ЦСКА за €1,2 млн.

В матче с «Акроном» «Спартак» вырвал победу в компенсированное время (3:2) и остался в чемпионской гонке. Его отставание от лидирующего «Краснодара» составляет пять очков.