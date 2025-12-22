«Читай‑город» под прицелом прокуратуры: какие книги вызвали вопросы у правоохранителей?

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в книжном магазине покупатели могли беспрепятственно приобрести издания с информацией о деятельности запрещенного в России движения. Правоохранители продолжат разбираться в ситуации. Максимальный штраф для юридических лиц достигает 1 млн руб.

По версии правоохранителей, в магазине в свободном доступе находились книги Фредрика Бакмана, Джона Бойна и Урсулы Ле Гуин. Еще в ноябре со ссылкой на правоохранительные органы «Постньюс» проинформировал, что силовики провели рейд в книжном магазине «Своя комната» в Улан-Удэ.

Из представленного ассортимента были изъяты литературные издания, выпущенные при содействии структур, деятельность которых на территории Российской Федерации признана нежелательной в соответствии с действующим законодательством. По сведениям информированного источника, владельцы книжного магазина совместно с представительницами местного феминистического сообщества инициировали проведение тематического фестиваля. Ключевым событием этой инициативы стал так называемый «аукцион плохих книг».

*ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена.