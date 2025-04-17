«Все, что могло пойти не так, пошло не так»: нападающий «Трактора» высказался о разгроме в Минске

«Это был день, когда все, что могло пойти не так, пошло не так. В начале надо было сыграть попроще, просто перетерпеть эти десять минут, привыкнуть — к атмосфере, к шуму трибун, к сопернику, исходя из этого и действовать. Это хороший урок для нас, это бьет по нашему самолюбию», — сказал Ткачев.

Челябинцы пропустили три шайбы в промежуток с пятой по девятую минуты, что во многом предопределило дальнейший ход матча.

Ткачев отметил, что команде нужно психологически правильно отреагировать на поражение, не зацикливаться на неудаче. Он припомнил, как, будучи игроком «Ак Барса», стал участником победы команды над «Салаватом Юлаевым» в шестом матче серии плей-офф, с таким же счетом, 8:0. А затем седьмой матч команда проиграла.

«Трактор» дважды обыграл «Динамо» дома и ведет в серии 2-1. Четвертый матч пройдет в Минске 18 апреля.

Ранее стало известно, что нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд не сможет команде помочь в следующих играх: он отправился в Канаду на суд по делу об изнасиловании.