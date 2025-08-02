«Все не так, ребята»: Ловчев назвал главную проблему «Спартака»
Экс-футболист сборной СССР Ловчев: «Спартак» не оправдывает ожиданий
Фото: [ФК «Спартак»]
Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в эфире «Матч ТВ» оценил игру красно-белых в нынешнем сезоне.
Он отметил, что «Спартак» нормально укомплектован, но не все игроки оправдывают ожидания.
«Проблема «Спартака» заключается в обороне. В целом у «Спартака» Станковича нет яркой игры. А игроки, которых им покупают, не оправдывают ожиданий. Все не так как‑то», — заявил Ловчев.
В первом туре РПЛ «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» (1:0), а во втором потерпел разгромное поражение от «Балтики» (0:3) после двух удалений в своем составе. В стартовом матче Кубка России красно-белые одолели на выезде «Ростов» (2:0).
В четверг, 31 июля, «Спартак» объявил о рекордном в своей истории трансфере португальского полузащитника Жедсона Фернандеша.