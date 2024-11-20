«Все нормально»: агент Овечкина оценил его состояние после травмы

Капитан хоккейной команды «Вашингтон кэпиталз» Александр Овечкин, несмотря на травму, чувствует себя вполне нормально. Об этом сообщил агент спортсмена Глеб Чистяков. Его слова привел ТАСС.

Несмотря на то, что Овечкину придется сделать перерыв в тренировках и играх как минимум на неделю, а то и больше, у него неплохое настроение, так утверждает его агент.

«Все нормально, у него рабочее настроение», — указал Чистяков.

Капитан команды в ближайшие дни должен пройти обследование у врачей-специалистов, которые и оценят всю серьезность тех повреждений, которые Овечкин получил во время матча НХЛ, во время игры против «Юты». Именно медики будут решать, через сколько дней спортсмен сможет снова выйти на лед.