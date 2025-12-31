«Все ученики на пьедестале»: школа Só Força из Химок устроила разгром на Кубке России по капоэйре

В понедельник, 29 декабря, в трех спортивных залах одновременно состоялся ключевой турнир сезона — Кубок России по капоэйре. Абсолютным лидером соревнований стала школа Só Força из Химок под руководством инструктора Федерации капоэйры России Алисы Тихоновой, сообщили в администрации округа.

В борьбе за 30 комплектов наград приняли участие 138 спортсменов из 11-ти спортивных школ по всей стране. Соблюдение правил и честность соревновательного процесса обеспечивали 50 судей и организаторов.

Подопечные школы Só Força показали выдающийся результат. Воспитанники взяли золото в самых разных категориях, продемонстрировав высший класс как в профессиональных, так и в начинающих группах. В копилке команды также оказались серебряные и бронзовые награды.

Особенно впечатляет успех ребят, пришедших в секцию лишь в апреле.

«Дети, которые пришли к нам в апреле, сегодня взяли золото страны. Это доказательство: возраст и опыт не главное. Главное — желание и вера в себя», — сказала Алиса Тихонова.

Капоэйра — это особое боевое искусство, в котором гармонично сплетаются акробатика, танец и музыка, требующее от спортсмена не только отличной физической формы, но и артистизма, пластики и безупречного чувства ритма.

