В химкинском физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» прошла сдача норм ГТО

В Химках в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор» прошла сдача нормативов ГТО, в мероприятии приняли участие воспитанники и их родители. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Перед спортивным мероприятием прошла патриотическая беседа, посвященная началу ввода ограниченного контингента советских войск на территорию Республики Афганистан в 1979 году. Народный избранник Глеб Демченко подчеркнул, цель таких патриотических мероприятий – воспитание гражданственности и патриотизма и сохранение исторической правды, что особенно важно в период проведения специальной военной операции.

«Начало Афганской войны – это глубокий, сложный урок истории, который мы обязаны помнить. Это память о мужестве наших солдат, об их тяжелейшей службе и о цене мира», – сказала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

