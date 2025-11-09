Всероссийские соревнования по фехтованию в Химках выиграла сборная Подмосковья

Состязания проходили с 5 по 7 ноября в баскетбольном центре «Химки». В число участников вошли более 400 спортсменов из 18 регионов страны. Всем им не более 15 лет, подростки состязались в фехтовании на сабле. Спортсмены из Подмосковья достойно выступили на этих соревнованиях. Они взяли первое место в женской номинации, в команду входили Ксения Власова, Злата Волощенко, Кира Бойченко и Виктория Точенова. Второе место оказалось за сборной Новосибирск-1 (Юлианна Голдобина, Виктория Буренкова, Ярослава Лукинская, Александра Пак), третье место осталось за командой Санкт-Петербург-1 (Алеся Виноградова, Елизавета Афанасьева, Манола Квейзер, Василиса Карпова).

Среди юношей блеснули представители Новосибирской области, они взяли сразу первое и третье места, их соответственно заняли команды Новосибирск-1 (Георгий Григорян, Михаил Лучанинов, Никита Кривошеин, Кирилл Макаров) и Новосибирск-2 (Сергей Бараников, Кирилл Мутылин, Илья Харавдиин, Иосиф Ридель). Серебро среди парней осталось за командой Санкт-Петербург-1 (Евгений Костановский, Федор Наумкин, Матфей Ростоми, Марк Ширшов).

Старший тренер женской сборной Московской области до 15 лет Шамиль Муртазаев поделился, что доволен выступлением своих спортсменов. По его словам, к соревнованиям готовились более двух месяцев. В число его воспитанниц входят многократные призеры других всероссийских турниров, в том числе чемпионатов и кубков России.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Химок завоевали 14 медалей на турнире по рукопашному бою. Воспитанники химкинского патриотического клуба «Сова» имени Дмитрия Кириллова приняли участие в VII открытом межрегиональном турнире по рукопашному бою РБИ‑РОСС (Российская Отечественная Система Самозащиты). Всего участниками соревнований стали более 60 человек из Москвы и Московской области.