Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет в подмосковной Шатуре

Всероссийский спортивный праздник объединяет сотни тысяч любителей бега с 2004 года. Забег традиционно проходит в третью субботу сентября в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» и выполняет задачи нацпроекта «Демография».

Для всех любителей бега в Шатуре будут организованы пять дистанций в зависимости от возраста и уровня подготовки спортсменов: 1 км, 4, 6, 8 и 12. Напомним, в 2022 году участниками события стали более тысячи спортсменов из Московской области и других регионов.

Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в краже электрических устройств.