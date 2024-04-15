Всероссийский фестиваль «Мой чудесный цирк» проведут в Московской области

В нем примут участие около 300 артистов в возрасте от 4 до 45 лет, которые будут соревноваться в жанрах воздушная гимнастика (pro лебедка), акробатика, эквилибристика, жонглирование и пластическая акробатика. Кроме того, двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка России, победительница и призер этапов Кубка Мира, обладательница Гран-при российских и международных соревнований, заслуженный мастер спорта, член сборной России по художественной гимнастике, гимнастка Екатерина Селезнева и артист цирка «Cirque duSoleil», обладатель Международной премии «Золотой слон» (Китай), мастер спорта по спортивной гимнастике Андрей Маслов проведут мастер-классы. Конкурсантов также ждет специальный приз «Лучший из лучших». Отметим, что вход для посетителей будет свободным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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