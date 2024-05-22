Всероссийский фестиваль спаржи пройдет в подмосковной Коломне

Уже в предстоящую субботу в парке «Сосновый бор» в городском округе Коломна пройдет VI Всероссийский фестиваль спаржи. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что данный фестиваль проходит в округе с 2019 года, куда съезжаются повара и фермеры со всей страны. В этом году в рамках мероприятия состоится конкурс профессиональных шеф-поваров и юниорская битва. При этом украшением фестиваля станет кулинарно-байкерское шоу, где байкеры приготовят собственные блюда, а зрители насладятся их перфомансом.

Также участники фестиваля смогут посетить мастер-класс местных художников и выставку-продажу фермерских продуктов. Главной задачей фестиваля станет приготовление рекордно большого супа из спаржи, которым угостят всех присутствующих.

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