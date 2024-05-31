Всероссийский студенческий фестиваль «Самбо в вузы» прошел в Подмосковье

В подмосковных Мытищах состоялся всероссийский студенческий фестиваль «Самбо в вузы», собравший студентов и преподавателей из различных регионов страны. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн подчеркнул, что в образовательных организациях Московской области самбо развивается хорошими темпами. В проекте «Самбо — в школу!» уже принимают участие почти сорок школ, растет число спортивных секций — сейчас в них занимаются свыше двух тысяч ребят.

Фестиваль стал площадкой не только для спортивных состязаний, но и для укрепления дружеских связей между участниками. Студенты и гости приехали из Казани, Саранска, Волгограда, Ижевска, Краснодара, Владимира, Камчатки, Башкирии, Чебоксар, Калининграда, Арзамаса, а также из 26 вузов Подмосковья.

В рамках мероприятия также прошел обучающий семинар для преподавателей физкультуры, еще было организовано пленарное заседание в формате стратегической сессии, на котором обсуждались вопросы организации и продвижения проекта «Самбо в вузы», а также здорового образа жизни студенчества.