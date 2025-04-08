Вслед за поясом WBC Бивол может лишиться еще двух титулов

Промоутер рассказал, что команда Бивола нацелена на третий поединок с Артуром Бетербиевым. Это самое принципиальное противостояние, и будет неважным, сколько титулов окажется на кону.

«Я думаю, что вслед за WBC подобные решения могут последовать от WBO и IBF — у всех есть обязательные претенденты», — сказал Титов.

Напомним, что Бивол отказался от обязательной защиты титула WBC ради боя с Бетербиевым. Чемпионом организации назначен Дэвид Бенавидес, который был обязательным претендентом. Таким образом, Бивол перестал считаться абсолютным чемпионом.

Дмитрий Бивол проиграл Артуру Бетербиеву в бое за звание абсолютного чемпиона мира в октябре 2024 года. В матче-реванше в феврале 2025 года победу одержал Бивол. Оба боксера, которые до очного противостояния не имели в своем карде поражений, выразили желание провести третий бой.