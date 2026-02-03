Встреча на трибуне: звезда UFC и владелец «Краснодара» в Абу-Даби
Российский боец UFC Арман Царукян посетил товарищеский матч Зимнего кубка РПЛ между «Краснодаром» и ЦСКА в Абу-Даби, об этом сообщает Sport24.
На трибунах Царукян пообщался с основателем и владельцем «Краснодара» Сергеем Галицким, опубликовав их совместное фото. В подписи к фотографии боец передал слова благодарности Галицкому за все, что тот сделал для родного города, развития спорта и его жителей. Для самого Царукяна этот визит был особенно важен, так как его семья продолжает жить в Краснодаре.
Футбольная встреча завершилась поражением «Краснодара». После ничьи 2:2 в основное время клуб уступил в серии послематчевых пенальти со счетом 4:5.
