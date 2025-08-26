Вторая ракетка мира Алькарас вынужденно изменил имидж: брат не разобрался с машинкой для стрижки
Испанский теннисист Алькарас постригся наголо перед US Open
Фото: [АТР]
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас предстал на US Open в необычном облике, подстриженным наголо.
Победитель Открытого чемпионата США 2022 года признался, что имидж он сменил вынужденно: хотел чуть-чуть состричь волосы, но брат не разобрался с машинкой — пришлось прибегнуть к радикальным мерам.
Испанец явно не привык к новой прическе и во время интервью все время пытался пригладить волосы, которых у него нет.
В первом круге US Open Алькарас обыграл в трех сетах американца Рейлли Опелку — 6:4, 7:5, 6:4. Его следующим противником будет итальянец Маттиа Беллуччи.
Ранее во второй круг Открытого чемпионата США вышла россиянка Мирра Андреева, за 55 минут разгромившая американку Алисию Паркс.