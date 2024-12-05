WTA заставила украинскую теннисистку Олейникову сменить форму из-за рекламы в поддержку ВСУ

Украинская теннисистка Александра Олейникова была вынуждена изменить свою игровую форму из-за поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Эту информацию спортсменка обнародовала в социальных сетях.

На ее одежде был размещен адрес сайта, занимающегося сбором средств на покупку дронов для ВСУ. Как рассказала Олейникова, после ее победы над россиянкой Алевтиной Ибрагимовой (6:4, 6:0) на турнире WTA 125, куратор турнира попросил ее сменить форму.

«Никаких обоснованных причин для такого решения нет, так как наш проект не является политическим», — заявила Олейникова, подчеркнув, что не согласна с вердиктом.

Российским теннисистам разрешено выступать на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) под нейтральным флагом.

В то же время спортсмены из России отстранены от командных соревнований, проводимых под эгидой Международной федерации тенниса (ITF). В России не проводятся официальные турниры под управлением указанных организаций.

Ранее сообщалось, что глава IWF заявил о скором возвращении штангистов из РФ на международные турниры.