Второй день ЧЕ-2025 по фигурному катанию стартовал с минуты молчания

Второй день чемпионата Европы 2025 года по фигурному катанию в столице Эстонии — Таллине стартовал с минуты молчания в честь погибших в авиакатастрофе произошедшей накануне в США, сообщила РИА Новости координатор Международного союза конькобежцев (ISU) Татьяна Фладе.

Недавно Channel2 NOW информировал, что на борту потерпевшего крушение авиалайнера находились известные спортсмены фигурного катания Спенсер Лейн, Джинна Хан, Франко Апарисио, Эверли и Алидия Ливингстоны, Шон Кей, Анджела Янг и Эдвард Чжоу.

Также стало известно, что на самолете в момент катастрофы были чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР по парному катанию Инна Волянская.

Авиакрушение случилось рядом с аэропортом Рейгана в ночь на четверг 30 января. На борту Bombardier CRJ700 находилось 64 человека, в числе которых 4 члена экипажа.

Ранее Тарасова выразила соболезнования родным и близким погибшей фигуристки Волянской.