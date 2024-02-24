Второй этап кубка «Меткий стрелок-2024» состоялся в подмосковном Подольске

Более ста человек приняли участие накануне в турнире «Меткий стрелок-2024» в Подольске в подольском микрорайоне Климовск в ФСК «Заречье».

Отмечается, что второй этап кубка «Меткий стрелок-2024» посвятили Дню защитника Отечества. В нем приняло участие пять команд, в том числе три из Подольска, а также из Ступина и Каширы. Соревнования в личном зачете провели по стрельбе по спортивным мишеням в шести возрастных группах. Борьба шла в два этапа — начальном и финальном.

Примечательно, что всех победителей и призеров наградили кубками и медалями. Среди финалистов разыграли ценные призы. Третий турнир проведут в апреле ко Дню космонавтики, а четвертый — в мае ко Дню Победы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев вместе с министром спорта РФ Олегом Матыциным открыл на территории стадиона «Авангард» в Домодедово полноразмерный футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом.