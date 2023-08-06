Второй этап мотофестиваля «В...щепки» состоялся в подмосковном Зарайске

В подмосковном Зарайске прошел второй этап мотогонок в классе эндуро. Участники соревновались в трех категориях — хард, хобби и новичок. Чем выше класс выступающих гонщиков, тем сложнее была конфигурация трассы. Об этом сообщили в интернет-издании inzaraisk.ru .

Мотоциклисты отправлялись на дистанцию не с общего старта, а слотами по три-четыре человека. Согласно регламенту соревнований, по трассе длиной двадцать шесть километров необходимо было проехать два круга.

Отмечается, что одним из основных препятствий для гонщиков стала изнуряющая жара. Поэтому уже после первого круга было немало сошедших с дистанции участников из-за переутомления. Всего в гонке участвовало порядка ста сорока человек из тридцати шести различных городов.

Ранее стало известно, что три спортсменки из Подмосковья стали призерами первенства мира по вольной борьбе.