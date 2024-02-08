Второй фестиваль аэростатов в форме сердца пройдет в подмосковном Дмитрове

В предстоящие выходные февраля в Дмитрове в рамках программы «Зима в Подмосковье» состоится второй фестиваль аэростатов в форме сердца, посвященный Году семьи в России. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Отмечается, что в первом подобном фестивале в прошлом году участвовали воздухоплавательные клубы Дмитровского городского округа. Ожидается, что в небе над Дмитровом гости увидят шестнадцать красавцев-шаров в форме сердца.

Примечательно, что в программу фестиваля решено добавить остроты и накала спортивной борьбы. Соревновательная часть мероприятия обещает быть интересной, за нее отвечает Федерация воздухоплавательного спорта Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что все, что касается цифровизации, должен оценивать человек.