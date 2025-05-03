Второй молодежный фестиваль фольклора «Традиция» стартовал в Подольске

В Подольске дан старт второму открытому молодежному фестивалю фольклора «Традиция», об этом проинформировали в официальном телеграм-канале городской администрации.

В рамках фестиваля в Доме культуры имени Лепсе проходят обучающие занятия для участников, жителей Подольска и прибывших гостей. Студент из Московского государственного института культуры Андрей Кочетков провел мастер-класс по игре на ложках для всех желающих.

Ранее сообщалось, что театральный коллектив «Постскриптум» устроил представление для юных жителей Подольска.