Второй раунд плей-офф НХЛ стартовал матчем с девятью шайбами

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стартовал второй раунд плей-офф. В первом матче «Торонто Мейпл Лифс» обыграли действующих обладателей Кубка Стэнли «Флорида Пантерз».

Встреча завершилась со счетом 5:4. Многое решил первый период, который канадский клуб выиграл — 3:1, а Вильям Нюландер оформил дубль. При этом первую шайбу швед забросил уже на первой минуте.

«Флорида» предприняла героические попытки, чтобы отыграться. В концовке матча при игре шесть на пять Сэм Беннетт сократил счет до минимума, но это максимум, чего смогли добиться «Пантерз».

«Торонто» испортило юбилей российскому голкиперу «Флориды», который проводил сотый матч в плей-офф НХЛ. Ранее эту отметку преодолевал только один вратарь из России — Андрей Василевский из «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которого 120 матчей в постсезонах.

Ранее в НХЛ прошла жеребьевка драфта-2025. По ее итогам первый выбор получили «Нью-Йорк Айлендерс».