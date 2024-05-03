Второй сезон фестиваля «Город танцует в парках» стартует в Подмосковье

Уже на следующей неделе в Подмосковье стартует второй Московский областной фестиваль современного танца «Город танцует в парках» под руководством Егора Дружинина. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.

Ожидается, что новый сезон фестиваля пройдет в тридцати городских парках Подмосковья. А завершится фестиваль уже в начале сентября в Раменском городском парке гала-концертом и церемонией награждения участников.

Проект дает возможность выступить на сцене любому танцевальному коллективу Подмосковья в составе от 2 до 25 человек с возрастом участников от 10 до 25 лет, независимо от профессиональной подготовки, прошедшим предварительный дистанционный отбор. Всю подробную информацию можно найти на сайте городтанцует.рф, а также в танцевальном сообществе фестиваля ВКонтакте.

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