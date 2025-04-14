Второй за сезон хоккеист ЦСКА попался на мельдонии
Журналист Шевченко: защитник ЦСКА Седов провалил допинг-тест
Фото: [ПХК ЦСКА]
Защитник ЦСКА Никита Седов сдал положительный допинг-тест на мельдоний, сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Алексей Шевченко.
23-летний хоккеист перешел в армейский клуб из «Северстали» перед началом нынешнего сезона, в 56 матчах он набрал 17 (1+16) очков. Ранее в КХЛ Седов также выступал за «Сочи», СКА и «Спартак».
В 2019 году хоккеист стал серебряным призером чемпионата мира, позже привлекался в сборную России.
В середине марта стало известно, что допинг-тест провалил нападающий ЦСКА Владислав Каменев, у него также был обнаружен мельдоний, причем норма вещества была превышена в 4,5 раза. Хоккеисту грозит четырехлетняя дисквалификация.
Портал «Подмосковье сегодня» предположил, что Каменев может уехать в НХЛ, где он уже себя пробовал.