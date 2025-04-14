Второй за сезон хоккеист ЦСКА попался на мельдонии

23-летний хоккеист перешел в армейский клуб из «Северстали» перед началом нынешнего сезона, в 56 матчах он набрал 17 (1+16) очков. Ранее в КХЛ Седов также выступал за «Сочи», СКА и «Спартак».

В 2019 году хоккеист стал серебряным призером чемпионата мира, позже привлекался в сборную России.

В середине марта стало известно, что допинг-тест провалил нападающий ЦСКА Владислав Каменев, у него также был обнаружен мельдоний, причем норма вещества была превышена в 4,5 раза. Хоккеисту грозит четырехлетняя дисквалификация.

Портал «Подмосковье сегодня» предположил, что Каменев может уехать в НХЛ, где он уже себя пробовал.