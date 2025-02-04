«Вы уйдете в отставку?»: Карлсен призвал Дворковича покинуть пост президента FIDE

Шестнадцатый чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен в социальной сети X призвал россиянина Аркадия Дворковича отказаться от занимаемой должности президента Международной шахматной федерации (FIDE).

В понедельник, 3 февраля, стало известно, что FIDE и Freestyle Chess Tour, соорганизатором которого является Карлсен, не смогли достичь соглашения о сотрудничестве из-за разногласий по поводу статуса регулятора чемпионатов мира.

Ранее, во время мирового первенства по блицу и рапиду в Нью-Йорке, Карлсен обвинил FIDE в том, что организация угрожала шахматистам отстранением от мировых чемпионатов за участие в Freestyle-туре.

Карлсен поделился частью переписки Дворковича с его отцом, в которой тот заверял норвежца, что независимо от споров между FIDE и Freestyle Chess Tour игроки будут в безопасности и смогут сами выбирать, где выступать, без страха санкций.

Он отметил, что это манипуляция игроками, злоупотребление полномочиями и невыполненные обещания. Карлсен напомнил, что Дворкович пообещал уйти в отставку, если совет FIDE нарушит его слова.

«Заставив игроков подписать неприемлемый отказ, вы нарушили свое обещание. Вы уйдете в отставку?» — написал Карлсен.

Карлсен был чемпионом мира с 2013 по 2023 год, защищая титул четыре раза. Он добровольно отказался от пятой защиты.

Ранее сообщалось, что норвежец Карлсен сенсационно проиграл 14-летнему российскому шахматисту.