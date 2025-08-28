Выбор из шести кандидатов: «Торпедо» не определилось с главным тренером
Фото: [ФК «Торпедо»]
Московское «Торпедо» еще определилось с главным тренером, сообщает журналист Сергей Ильев.
По его данным, в лонг-лист клуба входят шесть кандидатов: исполняющий обязанности Павел Кирильчик, а также Олег Василенко, Ильдар Ахметзянов, Александр Бородюк, Вадим Евсеев и Дмитрий Парфенов. Наиболее вероятным считается назначение кого-либо из первых двух.
15 августа «Торпедо» рассталось с Олегом Кононовым после неудачного старта. Временно возглавивший команду Кирильчик в первом же матче добыл победу над «Уралом» (1:0), но в следующем туре «Торпедо» крупно проиграло «Ротору» (0:3).
