Выбранный на драфте НБА Демин сравнил Москву и Нью-Йорк

Российский баскетболист Егор Демин, выбранный под восьмым номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации, поделился первыми эмоциями после произошедшего.

Разыгрывающего защитника выбрал на драфте клуб «Бруклин Нетс».

«Для меня большая честь стать частью „Нетс“. Я верю в то, что баскетбол может быть творческим местом. Для меня это как искусство. Я хочу играть красиво. Я хочу играть красиво и эффективно», — сказал 19-летний россиянин.

Он рассказал, что своими кумирами считает Луку Дончича из «Лос-Анджелес Лейкерс» и Шея Гилджеса-Александера из «Оклахомы», глядя на которых, строит свою игру.

Также Демин отметил, что Нью-Йорк ритмом жизни напомнил ему родную Москву. Баскетболист сказал, что с нетерпением ждет возможности посетить один из русских ресторанов в Нью-Йорке.

Восьмой номер драфта Демин стал самым высоким для российских баскетболистов за всю историю НБА.