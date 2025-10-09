«Выглядел заржавевшим»: главный тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина в первом матче сезона
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру капитана команды Александра Овечкина в первом матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Вашингтон» уступил «Бостон Брюинз» со счетом 1:3. Овечкин отметился тремя бросками, двумя силовыми приемами и завершил игру с показателем полезности «минус 1». Россиянин пропустил большую часть предсезонки из-за повреждения.
«Он выглядел заржавевшим с шайбой. Вот что я видел. У него были хорошие возможности. Но потребуется время, и он вернется в форму», — сказал Карбери.
В матче «Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз» российский форвард «Вегаса» Павел Дорофеев оформил первый хет-трик в сезоне НХЛ. Также по разу отличились россияне Иван Барбашев из «Голден Найтс» и Андрей Кузьменко из «Кингз».