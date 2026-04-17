Выяснилось, какая недвижимость осталась у Михаила Ефремова после тюрьмы и развода

Несмотря на то что заслуженный артист РФ Михаил Ефремов уже год как вышел на свободу из колонии, где отбывал наказание за смертельное ДТП в Москве, вопросы, связанные с его имуществом и финансовым положением, продолжают волновать публику.

Как выяснила газета KP.RU, за плечами актера остались несколько объектов недвижимости в Москве и Подмосковье, а также загородный дом в Юрмале. К каждого из этих активов своя история, тесно переплетенная с его бурной личной жизнью, браками и семейными перипетиями.

Основная часть недвижимости была приобретена еще в те годы, когда Ефремов состоял в браке с Софьей Кругликовой. Например, загородный дом в Подмосковье, который сейчас, по данным источников, долгое время не используется, выбирала именно Кругликова, и покупали его на гонорары актера и семейные сбережения. Случилось все это 16 лет назад.

Дом в Юрмале, в свою очередь, появился у семьи после рождения сына в 2011 году, и выбор пал на Латвию не случайно — рекомендации врачей и личный опыт подсказывали, что климат и атмосфера этого курортного города благотворно повлияют на здоровье ребенка. Однако в последние годы, как отмечают инсайдеры, семья практически не приезжает туда.

Самым дорогим активом Михаила Ефремова, без сомнения, является квартира в Плотниковом переулке в центре Москвы, стоимость которой оценивается примерно в 100 млн рублей. Это жилье было приобретено после продажи квартиры его знаменитого отца, Олега Ефремова, на Тверской улице, и в последние годы, еще до трагических событий, актер переоформил ее на Кругликову.

Кроме того, у Ефремова есть недвижимость, полученная по наследству: квартира его матери, легендарной актрисы Аллы Покровской, а также объекты, перешедшие от семьи дяди, концертмейстера Александра Покровского.

Часть объектов Ефремов передал или подарил другим родственникам и близким людям еще до аварии, так что сейчас у него осталось ограниченное количество квадратных метров.

