Выяснилось, насколько упали доходы комика-релоканта Незлобина в США

Российский юморист и бывший резидент Comedy Club уже четыре года живет в США, где пытается продолжить карьеру. Однако, как выяснило URA.RU, его доходы за океаном несравнимы с теми, которые он получал в России.

По данным издания, в сентябре у артиста запланировано четыре концерта, один из которых пройдет в комедийном клубе Pittsburgh Improv. Максимальная вместимость площадки — 400 человек, а билеты стоят по $62. Если мероприятие соберет полный зал, Незлобин заработает $24 800, но часть суммы уйдет на аренду и сопутствующие расходы.

Для сравнения, в России один корпоративный концерт приносил Незлобину около 1,5 млн руб. Именно благодаря таким гонорарам он смог купить квартиру в центре Москвы за 33 млн руб. Теперь же его доходы упали в десятки раз, и артисту приходится довольствоваться скромными площадками.

Ранее живущий в США комик Александр Незлобин рассказал о единственном вопросе американцев о России.