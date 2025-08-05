Живущий в США комик Незлобин рассказал о единственном вопросе американцев о России

Живущий в США бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин рассказал, какой вопрос о России ему чаще всего задают американцы.

В выпуске шоу «Культурная разница» на YouTube-канале Руслана Белого* комик признался, что жителей США не интересуют ни политика, ни отношения между странами.

«Все, что у меня в Америке спрашивали про Россию: "О, а далеко лететь?"» — поделился Незлобин.

Незлобин, переехавший в США в 2021 году, отметил, что американцы практически не обсуждают с ним ни санкции, ни конфликты — их волнует исключительно географический аспект.

О возможном возвращении в Россию комик ранее высказывался осторожно, назвав США своим домом. При этом Незлобин не исключил, что однажды может вернуться на Родину в преклонном возрасте.

Напомним, Незлобин был резидентом Comedy Club на ТНТ с 2006 по 2018 годы, а также вел шоу «Слава богу, ты пришел!» на СТС. После переезда в Штаты он начал выступать со стендапом на английском, адаптируя юмор для местной аудитории.

Ранее комик-иноагент Данила Поперечный* пожаловался на слишком дорогую жизнь в Лос-Анджелесе.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.